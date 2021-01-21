Безработица в России постепенно снижается, но ее уровень все равно высокий, и нужно добиться полного восстановления рынка труда к концу года, заявил президент на совещании по экономическим вопросам. Владимир Путин, кроме того, предложил обсудить, как выровнять ситуацию на рынке жилья. В ряде регионов растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов.

В прошлом году президент провел серию совещаний по ситуации в российской экономике и на глобальных рынках. Такая работа продолжится и в этом году. "Будем регулярно отслеживать тенденции в ключевых отраслях, анализировать, с какими проблемами сталкиваются отечественные компании, трудовые коллективы", - пояснил Путин.

Причем речь идет и о России, и о мире в целом. Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития, отметил президент. Это вызвано и последствиями пандемии, вынужденных ограничений, нарушением глобальных кооперационных, торговых связей. "В этих условиях важно максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом", - поставил задачу Путин.

Президент предложил обсудить предварительные итоги социально-экономического развития страны в прошлом году и прогноз на этот год. Глубина экономического спада в России в 2020 году оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках, отметил он. "В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии", - сказал Путин, добавив, что имеет в виду, в частности, объем грузов на железной дороге и потребление электроэнергии.

"По итогам года немного ускорилась, к сожалению, инфляция. Она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9 процента. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно - на 6,7 процента. И это только в среднем", - подчеркнул президент.

По отдельным группам скачок был значительным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов, добавил он. Этот вопрос уже обсуждали на одном из совещаний. "Договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать ее под контролем", - напомнил Путин и предложил в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января.

Нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в экономике

"В последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы", - также констатировал президент. "В напряженный период эпидемии нам удалось не допустить ее резкого всплеска. Это было сделано в том числе благодаря мерам поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса, причем как на федеральном, так и на региональном уровне, на местах", - напомнил он. "После максимума в 6,4 процента в августе безработица снизилась до 6,3 процента в октябре, а в ноябре - уже 6,1 процента. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году", - сравнил Путин.

Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости, поручил президент. К концу года необходимо добиться полного восстановления рынка труда - такая задача перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена, указал он.

"Важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития. Причем это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, о чем мы должны еще поговорить отдельно, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в Указе о долгосрочных национальных целях", - заявил Путин.

Президент отдельно остановился на ситуации в сфере жилищного строительства и на рынке недвижимости. Он напомнил о поставленной задаче: к концу десятилетия выйти на темпы строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год. При этом ежегодно не менее 5 млн российских семей должны улучшать свои жилищные условия.

В прошлом году заработала программа льготной ипотеки по ставке 6,5 процента. Были созданы дополнительные возможности приобрести новое жилье. "В рамках программы уже выданы кредиты на сумму около триллиона рублей. Примерно 350 тысяч семей купили квартиры на первичном рынке", - привел цифры президент. Льготная ипотека поддержала и строительную отрасль. С августа растут объемы ввода жилых домов.

"Вместе с тем в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир", - отметил Путин и предложил обсудить, что нужно сделать, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья. "Рассчитываю услышать сегодня о конкретных мерах и действиях на этот счет", - сказал он.