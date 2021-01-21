Вышел трейлер комедии с Дмитрием Нагиевым "Спасите Колю!"

Щедрый дар для ценителей юмора в духе "народных" комедий Жоры Крыжовникова и франшизы "Физрук" - на YouTube опубликован трейлер полнометражого киношоу "Спасите Колю!" Все шутки и гэги понятны, родны и близки как минимум каждому третьему русскому человеку.

Сюжет. У студентки Маши Матушкиной (Анна Родоная, "БИХЭППИ") "всё в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший ее в одиночку отец (Нагиев) командует военкоматом". Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается, ведь один за другим уезжают они прямо из постели девушки проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России.

"И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно", причем случится эта эпическая схватка йокодзун в день юбилея уважаемого военкома.

Поставил ленту работавший на выше помянутом "Физруке" Дмитрий Губарев.

В других ролях: Иван Злобин (престранная комедия "Сама дура"), Кузьма Сапрыкин ("Проект "Анна Николаевна"), дебютант Иван Писоцкий, Алексей Золотовицкий (Дударь из "Последнего министра"), Галина Польских, Нонна Гришаева.

В кино - с 18 февраля.