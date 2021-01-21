Высоту орбиты МКС скорректируют перед пересменкой экипажа

Высоту орбиты Международной космической станции поднимут на 1,2 километра перед апрельской пересменкой экипажа. Коррекцию проведут сегодня, 21 января, рассказали в пресс-службе "Роскосмоса".

Двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" МКС, намечается включить в 19:14 по московскому времени. "Ожидается, что они проработают 417,5 секунды, благодаря чему средняя высота орбиты станции увеличится на 1,25 километра и составит 419,8 километра над поверхностью Земли", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, предыдущая коррекция прошла в ноябре 2020. Сейчас на МКС работают россияне Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс, американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на апрель. Экипаж предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию может выполнить до трех выходов в открытый космос. Все операции, которые космонавтам предстоит провести на орбите, они отрабатывают сейчас в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. Целью внекорабельной деятельности космонавтов станет поэтапная интеграция модуля "Наука" в российский сегмент МКС.