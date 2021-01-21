За счет системы "Платон" в 2021 году отремонтируют 260 км трасс

Более 260 км федеральных автодорог и 32 сооружения в 2021 году отремонтируют с привлечением средств, поступивших через государственную систему "Платон", сообщили в Росавтодоре. Средства перечисляют владельцы большегрузного транспорта за пользование дорогами.

Как отметили в Росавтодоре, в ходе капитального ремонта дороги расширят с двух до четырех полос. В частности, до конца года введут в эксплуатацию 56,8 км автодороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Тюменской области, 18,2 км трассы Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарской Республике, 30 км автодороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области и 21,3 км подъездной дороги от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в Камчатском крае.

Кроме того, будет открыто несколько десятков мостов. Самые крупные из них - мост через реку Зун-Мурино на трассе А-333 Култук - Монды - граница с Монголией в Республике Бурятия, мост через реку Вуокса на трассе А-181 "Скандинавия" в Ленинградской области и мост через реку Бертюль на трассе Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала в Астраханской области.

В Росавтодоре указывают, что капитальный ремонт затрагивает преимущественно дороги с высокой интенсивностью движения. Дополнительные средства, перечисляемые грузоперевозчиками через госсистему "Платон", дают возможность своевременно отремонтировать больше участков трасс и обеспечить безопасное и бесперебойное движение по всей сети федеральных автодорог. За все время действия госсистемы в Федеральный дорожный фонд перечислено более 126 млрд рублей.

В Минтрансе при этом в целом рассматривают дорожное строительство в качестве сферы, поддерживающее развитие экономики, и рассчитывают сохранить высокие темпы дорожного строительства в 2021 году. "Снижение интенсивности работ или их приостановка приведут к негативным последствиям как для предприятий дорожной отрасли в виде финансовых потерь, потерь наработанных производственных связей и квалифицированных специалистов, так и в целом, для экономики Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства о субсидировании кредитов, привлекаемых по льготной ставке подрядчиками для досрочного исполнения контрактов. Документ разработал Минтранс для стимулирования ускоренного выполнения работ по дорожному строительству.

Субсидии получат банки, которые будут выдавать кредиты подрядчиками по льготной ставке. На эти цели предусмотрено 1,8 млрд рублей. Решение об использовании такого механизма было принято по итогам совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина, прошедшего в июне 2020 года.

Тем самым предполагается снизить риски сокращения численности работников, задействованных на объектах дорожного строительства, возникновения сложностей поставки оборудования и материалов, исключить замедление или приостановку дорожных работ и обеспечить исполнения обязательств между подрядчиками и поставщиками, выплаты заработной платы.

Кредитование по льготной ставке в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и ее влияния на производственные процессы "позволит ‎не снижать темпы производства работ по объектам дорожного строительства, ‎что в свою очередь даст возможность подрядным организациям планировать выполнение работ исходя из производственных мощностей, а не предусмотренных по контракту средств по годам", - отметили в Минтрансе.