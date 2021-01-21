Жириновский: Роботы покажут, кто врет, а кто говорит правду

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о преимуществах развития робототехники в рамках семинара на тему IT-трансформации, который проходит на площадке Корпоративного университета Сбербанка в Аносино.

В ходе этого мероприятия депутаты и эксперты обсуждают стратегию развития искусственного интеллекта, использование отечественных технологий, обеспечение кибербезопасности.

Парламентарий осмотрел выставку технологий - остался под впечатлением, но заметил некоторые недоработки. О чем и сообщил журналистам. "Робот стоит и говорит температуру воздуха на улице. А я спросил - какая она в помещении. Все, он в тупике!" - посетовал политик.

Жириновский признался, что его больше интересуют политические последствия развития искусственного интеллекта. Современные технологии, напомнил он, хранят все высказывания публичных людей и сведения об исторических событиях. "Роботы все покажут: кто врет, кто говорит правду", - уверен парламентарий.

А для рынка труда прогресс несет реформы. "Все это приведет к тому, что миллионы людей должны будут отойти в сторону и искать другую работу, переквалифицироваться", - предупредил Жириновский.

На выставке технологий депутатам, среди прочего, показали передовые решения по распознаванию речи и лиц, интеллектуальную транспортную систему, а также программу, которая позволяет оценивать важность электронных писем. Большая роль на выставке отведена теме пандемии - среди экспонатов был робот-дезинфектор, система для диагностики коронавируса по звукам кашля/голоса/дыхания и многое другое.

Как ранее писала "РГ", в семинаре принимает участие председатель ГД Вячеслав Володин.