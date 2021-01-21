Знаменитую марку Lancia передумали закрывать

Слухи о ликвидации компании Lancia, входившей в концерн FCA (Fiat-Chrysler), не прекращались последние лет пять.

Закат компании с богатейшей историей берет начало с 1980-х годов, когда модельная линейка Lancia была переведена на технологические платформы Fiat.

Гамма моделей Lancia на рынке фактически стала перекликаться с тем, что предлагал сам Fiat, и следующие десятилетия Lancia неуклонно теряла спрос.

Попытки оживить продажи, в основном сводившиеся к экспериментам со стилем, не имели успеха, как и с треском провалившаяся эпопея с реализацией в странах ЕС под маркой Lancia автомобилей Chrysler, затеянная руководством в начале 2010-х после поглощения Fiat американского концерна Chrysler.

Последние пять лет Lancia фактически локальная итальянская автомобильная компания с единственной моделью в программе - субкомпактным хэтчбеком Ypsilon, который без больших изменений производится 11 год.

Однако, похоже, стратегическое слияние FCA с французским концерном PSA (Peugeot-Citroen) дает прославленной итальянской марке новый шанс: в официальном сообщении о структуре вновь образованного концерна Stellantis Lancia фигурирует наряду с другими 13 брендами, перешедшими под начало новой материнской компании. Более того, Lancia отведена роль премиум-бренда, рядом с Alfa Romeo и французского DS. Новым исполнительным директором Lancia назначен Лука Наполитано.

Как именно планируют развивать модельный ряд Lancia, пока не раскрывается.