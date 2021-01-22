Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

В пятницу стало известно, что в него вошел бывший защитник клуба и сборной России Алексей Березуцкий, ранее занимавший пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщает сайт клуба.

Также в число тренеров армейского клуба входит и его родной брат Василий. В пятницу Алексей Березуцкий прибудет на сбор ЦСКА в Испании.

"Ни для кого не секрет, что, когда братья приходили в клуб, им был дан определенный карт-бланш и возможность попробовать себя как в тренерском штабе, так и в клубе - в селекционном отделе, в спортивном. Василий выбрал штаб, Алексей изъявил желание поработать в офисе. Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем. Вот и все. Сейчас он определился", - сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.