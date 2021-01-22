Американец не может получить выигранный в лотерею Corvette

Деннис Калер выиграл в лотерее штата Джорджия потрясающий приз: 250 000 долларов и новенький суперкар Chevrolet Corvette.

Правда, организаторы не стали покупать Corvette заранее, а выделили на эти цели 107 000 долларов. Предполагалось, что победитель лотереи сможет сам выбрать цвет и комплектацию машины мечты, и получит ее вместе с неизрасходованным остатком в придачу к уже упомянутым 250 000 долларов. Надо сказать, довольно щедрый жест, учитывая, что базовый Corvette стоит 59 995 долларов.

Но тут возникла небольшая проблема. Дело в том, что новый Corvette пользуется невероятным спросом: все машины, запланированные к выпуску на ближайшие месяцы, уже раскуплены, плюс забастовка на производстве, плюс пандемия - до третьего квартала заказы не принимаются. Еще одна проблема заключается в том, что Деннису нужен не абы какой Corvette, а динамичная модификация 2LT Z51 в эффектном синем цвете Rapid Blue.

После долгих поисков организаторы лотереи смогли найти дилера, который согласился продать нужную машину без очереди, правда, заломил при этом цену на 10 000 долларов выше рекомендованной производителем. Прижимистого Денниса такой вариант не устроил, он заявил, что знаком с секретами торговли не понаслышке, и не собирается покупать машину у "спекулянта". Уверенный, что организаторы обязаны найти ему Corvette по цене производителя, он не готов терять часть выигрыша из-за дефицита.

Сейчас Деннис нанял юристов, чтобы получить с лотерейщиков, как он считает, причитающееся в полном объеме.