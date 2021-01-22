Авиакомпания Emirates снова будет летать в Австралию

Главный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов возобновит авиасообщение с тремя городами Австралии. С 25 января Emirates Airlines снова будет летать в Сидней, Мельбурн и Брисбен. "Это дополнительная нагрузка для экипажей и летных составов, а также увеличение эксплуатационных расходов", - заявил представитель компании. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, после обнаружения в Австралии "британского" штамма коронавируса власти ужесточили санитарные требования ко всем прибывающим в страну. Были введены и новые ограничения, призванные сдержать распространение SARS-CoV-2.

С 22 января экипажи международных рейсов обязаны каждую неделю предоставлять отрицательные результаты теста на COVID-19, а также проходить дополнительное медобследование. Пилотам и бортпроводникам запрещено покидать пределы специальных помещений в международных аэропортах на территории страны.