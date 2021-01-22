Байден подписал десять указов по борьбе с COVID-19

Президент США Джо Байден подписал ряд распоряжений, направленных на усиление борьбы с пандемией коронавируса, опустошившей Америку. По словам Байдена, при нынешних темпах заражения смертельной инфекцией количество летальных исходов уже в феврале может достичь полумиллиона.

Согласно планам главы Белого дома, которые содержатся в почти двухсотстраничном документе, вакцинация в США будет ускорена, а количество тестов увеличено. Чрезвычайное законодательство будет использоваться для увеличения производства предметов первой необходимости, таких как маски. Объявляя о десяти мерах, Байден сказал, что для победы над пандемией потребуются месяцы, но Америка "справится с этим", если люди будут вместе, сообщает ВВС.

Что предусматривает план Байдена?

Целью является безопасное открытие большинства школ в течение 100 дней и создание центров вакцинации на стадионах и в общественных местах. Иностранным путешественникам необходимо будет получить отрицательный результат теста перед отъездом в США и пройти четырнадцатидневный карантин по прибытии в Америку.

Помимо уже объявленных правил ношения масок и социального дистанцирования во всех федеральных объектах, в аэропортах и на многих самолетах, поездах и автобусах станет обязательным ношение масок. При этом, отмечают американские СМИ, стюардессам будет трудно убедить пассажиров, которые снимают маски во время полета, снова надеть их.

Губернаторам штатов и местным властям будет выделено больше средств для борьбы с пандемией, также будет создан новый офис для координации национальных ответных мер для борьбы с COVID-19. Закон о оборонном производстве будет использован для ускорения производства средств индивидуальной защиты и основных материалов, необходимых для производства вакцин. В прошлом году Трамп использовал тот же закон, чтобы заставить производить дефицитные товары. Эти шаги предприняты уже на следующий день после того, как Байден был приведен к присяге в качестве 46-го президента США.

Байден рвет с наследием Трампа

Тон и планы Байдена резко контрастируют с высказываниями его предшественника Дональда Трампа, который часто стремился преуменьшить серьезность коронавирусного кризиса и оставлял большую часть планирования отдельным штатам, в результате чего политика по всей стране была неоднородной. В контрасте с программой бывшего президента Дональда Трампа эта политика подчеркивает необходимость борьбы с пандемией на национальном уровне, а не полагается на усилия штатов. Администрацию Трампа постоянно обвиняли в том, что она не справилась с пандемией.

По данным университета Джона Хопкинса, от коронавируса США по состоянию на четверг погибли более 406 тысяч человек, инфицировано почти 24,5 миллиона американцев. "Это вопрос военного времени", - сказал Байден, заявив, что за время пандемии уже погибло больше американцев, чем за всю Вторую мировую войну. "Ситуация будет ухудшаться, прежде чем станет лучше", - сказал Байден о жертвах вируса. Он также лично призвал всех американцев носить маски в течение следующих 99 дней, чтобы остановить распространение вируса, отмечает Reuters.

Политикам запретят давать указания ученым

По словам Байдена, внедрение вакцины в США стало "печальным провалом", и назвал свой план, подразумевающий 100 миллионов уколов за первые 100 дней своего пребывания в должности, "одной из величайших оперативных задач, которые когда-либо решала наша страна".

По состоянию на утро четверга Центры США по контролю и профилактике заболеваний заявили, что ими было введено 17,5 миллиона доз вакцины COVID-19 из примерно 38 миллионов полученных. Байден также пообещал открыто говорить о неудачах и позволить ученым работать без политического вмешательства.

Ранее Трамп неоднократно критиковал действия своих помощников по борьбе с пандемией и пытался давать им советы, как победить инфекцию. Байден также поручит Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям полностью возместить штатам и коренным народностям расходы, связанные с усилиями Национальной гвардии по борьбе с вирусом.