Новости

"Кузнецкие Медведи" отказались играть с "Омскими Ястребами" 22:44
В России пройдут выставки, посвященные 800-летию Александра Невского 22:19
Финляндия ограничивает въезд из РФ, Швеции и Норвегии 22:07
Более сотни нацгвардейцев заразились Covid-19 в Вашингтоне 22:03
В Москве объявлено экстренное предупреждение МЧС 21:45
Премьер Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса "более летален" 21:41
СМИ: Упаковка от замороженных продуктов может хранить COVID 21:38
Виктор Бондарев: Продление Договора СНВ-3 отвечает интересам и США, и России 21:18
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 173 военнослужащих 21:02
Билл Гейтс сообщил, что привился от коронавируса 20:46
В Роспотребнадзоре отметили неточность экспресс-тестов на COVID-19 20:42
Замглавы МИД обсудил с послом США коронавирус 20:20
МИД РФ рассчитывает на здравый смысл Кишинева в вопросе русского языка 20:04
На Кубе выявили "южноафриканский" штамм коронавируса 19:56
Макгрегор и Порье провели дуэль взглядов перед боем 19:55
Сборная России по гандболу одержала первую победу в основном раунде ЧМ 19:41
Пентагон впервые возглавит афроамериканец 19:35
МВД проверит факты вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции 19:16
В ФРГ зафиксирован первый случай заражения бразильским штаммом COVID-19 19:01
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19 18:55
СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в незаконной акции 18:44
Экс-глава Раменского района предстанет перед судом за убийство 18:37
Назван состав сборной России на эстафету в рамках Кубка мира по биатлону 18:00
Собянин: Считаю проведение незаконной акции 23 января недопустимым 17:56
Логинов не сдержал слез после победы на этапе Кубка мира в Италии 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 22:03
Рубрика: В мире

Более сотни нацгвардейцев заразились Covid-19 в Вашингтоне

Текст: Константин Волков

В отелях Вашингтона размещено более сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были отправлены в американскую столицу после беспорядков в Капитолии и заразились коронавирусом, пишет журнал Politico.

Фото: Дмитрий Паршин/РИА Новости
Главный инфекционист США сообщил о выходе страны на плато по COVID-19

В настоящее время профильный комитет Сената Конгресса США ведет расследование, как это могло произойти и насколько нацгвардейцы соблюдали меры предосторожности. В том числе есть подозрение, что большое число заражений могло произойти, когда на время инаугурации нового президента США Джозефа Байдена бойцов разместили на автомобильной парковке. В результате там насчитывалось около пяти тысяч человек, причем на всех было лишь две туалетных кабинки. Кроме того, на парковке не было wifi, это привело к тому, что бойцы чаще общались друг с другом.

Как оказалось, перед отправкой в Вашингтон многие нацгвардейцы не сдавали тестов на Covid-19, в том числе потому, что были экстренно переброшены туда после захвата сторонниками Трампа 6 января Капитолия.

При этом у большинства нацгвардейцев заболевание проходит бессимптомно. Но перед отъездом из Вашингтона всем бойцам Нацгвардии, находящимся в столице, придется сдать тест на коронавирус.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток-2"
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"