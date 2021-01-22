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22.01.2021 17:01
Рубрика: Экономика

Число точек выдачи заказов с популярного маркетплейса вырастет вдвое

Текст: Лариса Розова
В период пандемии и временных ограничений растет популярность дистанционной торговли. Но люди хотят не просто заказывать по интернету товары полюбившихся брендов, но и получать их в максимальной близости от дома. Учитывая ситуацию на рынке, интернет-торговля совершенствует свою систему заказов. Так, в ближайшее время интернет-заказы AliExpress можно будет получить в 12 500 постаматах и пунктах выдачи СберЛогистики по всей стране. За счёт сотрудничества со СберЛогистикой число точек выдачи "Цайняо" за год вырастет вдвое.

Актуальная новость на рынке интернет-торговли разлетелась быстро - один из крупнейших в мире ИТ и логистических операторов "Цайняо" (Cainiao Network входит в Alibaba Group) начал совместную работу с федеральным логистическим оператором СберЛогистика в сфере выдачи заказов. Теперь российские покупатели AliExpress смогут получить заказы в пунктах выдачи оператора. На старте к системе "Цайняо" подключились пункты выдачи СберЛогистики в Москве, однако в ближайшее время компании планируют масштабировать возможности получения посылок на всю Россию. На сегодняшний день региональная сеть СберЛогистики охватывает 82 областных центра.

Следует отметить, что на первом этапе возможность получения заказа в постаматах и пунктах выдачи СберЛогистики будет доступна для товаров из Китая. В дальнейшем география будет расширяться.

СберЛогистика станет одним из крупнейших партнёров ИТ-оператора "Цайняо" в России по выдаче интернет-заказов. Сейчас сеть "Цайняо" насчитывает около 19 000 собственных и партнёрских постаматов и пунктов выдачи во всех российских регионах.

"Сотрудничество со СберЛогистикой даст покупателям ещё один удобный канал получения посылок. Наша задача - организовать быструю и удобную выдачу в шаговой доступности для каждого пользователя сервисов "Цайняо" и для постоянно растущего количество заказов с AliExpress, - комментирует Вячеслав Савин, генеральный директор "Цайняо" в России. - На нас приходится более 90% доставок посылок Alibaba Group в мире, а доля заказов из России сейчас является одной из самых быстрорастущих. Благодаря новому каналу выдачи снизятся сроки ожидания посылок. Уже сейчас на долю получения через  постаматы и пункты выдачи приходится более 15% всех заказов в России".

Заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики Мария Зайцева отмечает: "Мы рады сотрудничеству с одним из крупнейших в мире ИТ-операторов "Цайняо". Мы ценим время наших клиентов и знаем, насколько важно получать свои заказы вовремя и с комфортом. Одна из основных задач нашей компании - сделать сервис доставки удобным и безопасным для нашего клиента. Наши пункты выдачи посылок расположены в отделениях Сбера, а постаматы располагаются в том числе в зонах работы 24/7. В планах СберЛогистики открыть точки выдачи заказов в 2500 отделениях по всей стране и установить более 10 тысяч постаматов".

Торговля товарами на заказ все больше набирает популярности, заставляя операторов в условиях конкуренции заботиться не только о качестве товаров и цене, но и качестве обслуживания.

Экономика

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