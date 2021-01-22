Депутат предложил запретить иноагентам организовывать митинги

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить физлица и некоммерческие организации (НКО), которые исполняют функцию иностранных агентов, в праве организовывать публичные мероприятия в России.

Целесообразность этого предложения парламентарий предложил рассмотреть в обращении к Генпрокурору России Игорю Краснову, которое цитирует RT.

Конкретнее, его предложение касается НКО-иноагентов, должностных лиц - представителей НКО и СМИ-иноагентов, а также физических лиц, включенных в реестр иностранных СМИ с той же функцией.

Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, теперь будут признаваться иностранными агентами. Равно как и незарегистрированные политические НКО, которым поступают средства из-за рубежа. Иноагенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены и к уголовной ответственности.