ЕС ввел понятие "темно-красных" зон пандемии в Европе

Лидеры ЕС приняли решение ввести понятие "темно-красных" зон пандемии в Европе, то есть территорий с самым высоким показателем распространения инфекции. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам видеоконференции, посвященной вопросам борьбы с коронавирусом.

По ее словам, в отношении темно-красных зон могут вводиться целевые меры по ограничению перемещений, чтобы не допустить полного закрытия границ. Она также признала, что Евросоюз сейчас является практически полностью "красной" зоной, а решение о темно-красных территориях позволит уйти от категорий национальных государств и ограничений на границах.

"Государства ЕС, регионы которых окажутся в такой зоне, должны совместными усилиями разработать эпидемиологические меры для всего "темно-красного" региона, не деля по границам", - цитирует ТАСС фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что важно сохранять функциональность единого рынка, а также не мешать тем, кто живет в одной стране, а работает в другой. Нужно сохранить границы открытыми, подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что лидеры 27 стран Евросоюза одобрили использование антигенных экспресс-тестов, а также поддержали инициативу о взаимном признании результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Данное решение поможет смягчить распространение вируса и будет способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка.