Страны ЕС договорились о взаимном признании результатов тестов на коронавирус

Лидеры 27 стран Евросоюза одобрили использование антигенных экспресс-тестов, а также поддержали инициативу о взаимном признании результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС, который прошел в четверг в режиме онлайн.

Подчеркивается, что данное решение поможет смягчить распространение вируса и будет способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка. Кроме того, взаимное признание тестов, которые проводятся сертифицированными органами здравоохранения, позволит облегчить трансграничные поездки, а также отслеживать трансграничные контакты, пишет ТАСС.

Страны ЕС также договорились обмениваться данными по коронавирусу через специальную цифровую платформу, которая будет включать единый список экспресс-тестов на антигены COVID-19, а также стандарты для их использования.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении режима жестких карантинных мер в стране до середины февраля. При посещении магазинов и в общественном транспорте жителям Германии предписано носить медицинские маски или респираторы (ранее разрешалось использовать тряпичные маски или прикрывать нос и рот шарфом). По-прежнему представители одного домохозяйства могут встречаться максимум с одним человеком. Школы и детские сады останутся закрытыми.