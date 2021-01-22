Google пригрозил Австралии отключением интернет-поиска

Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии. Компанию не устраивает новый закон, который планируют принять власти этой страны, пишет газета Sydney Morning Herald.

В Австралии разрабатывается норма, согласно которой технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр, пишет РИА Новости.

Мел Сильва, региональный директор Google, заявила, что в компании не видят способа, при котором могли бы продолжать предоставлять свои услуги в Австралии. В свою очередь премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.

Ранее сообщалось, что Национальная французская комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL) выписала американской корпорации Google рекордный штраф в 100 миллионов евро за то, что этот мировой провайдер нарушил законы Пятой республики в области защиты личных данных. Речь о том, что Google не запрашивал предварительного согласия посетителей до того, как в их компьютерах "оседали" так называемые онлайн-треккеры (они же cookies), позволяющие отлеживать поведение людей. Компания также не смогла предоставить информацию о своих намерениях в плане использования собранных данных.