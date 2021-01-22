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22.01.2021 13:37
Рубрика: Экономика

Государство покроет затраты на лекарства для тяжелобольных детей

Текст: Елена Манукиян
В 2021 году на закупку лекарств для детей с редкими (орфанными) заболеваниями планируется потратить 60 млрд рублей, средства предусмотрены в федеральном бюджете.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Затраты государство возместит за счет повышения ставки НДФЛ для тех, кто зарабатывает в год больше 5 миллионов рублей. Об этом рассказала руководитель департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина на совещании комитета Госдумы по охране здоровья в пятницу, 22 января.

Фото: council.gov.ru
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Она также подчеркнула, что впервые закупка лекарств будет централизованной и ее проведет созданный указом президента фонд "Круг добра".

"Регистрация фонда еще только завершается, одновременно формируются списки заболеваний, которые тяжело лечить без какой-то дополнительной помощи. Например, нет нужных лекарств или медизделий, отсутствуют узкие квалифицированные специалисты, - пояснила она, - При необходимости фонд поможет даже с организацией лечения за рубежом или закупкой незарегистрированных в России препаратов, при условии, что они неэкспериментальные".

По словам Байбариной, предстоящая закупка лекарств будет проводиться на конкретных детей по заявкам, которые подадут региональные Минздравы. Предусмотрено и прямое взаимодействие фонда с родителями, они смогут попросить помощи, подать жалобу. Также она подчеркнула, что его бюджет будет формироваться не только из налоговых отчислений, но и за счет других источников, например, пожертвований.

В первую очередь, фонд упорядочит сбор средств по всем каналам на лечение тяжелобольных детей, помимо этого он будет помогать им с финансированием, отстаивать бюджеты, следует из слов его руководителя Александра Ткаченко.

"Наша задача сделать работу фонда максимально быстрой и прозрачной. Уже в ближайшее время мы сможем отчитаться о первых результатах", - сказал он.

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