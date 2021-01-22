Хоккеист "Омских Ястребов" дисквалифицирован на 4 матча за удар соперника

Молодежная хоккейная лига наказала игрока "Омских Ястребов" Тимофея Давыдова на 4 матча за удар хоккеиста "Кузнецких Медведе" головой о лед.

Инцидент в матче МХЛ между командами "Омские Ястребы" и "Кузнецкие Медведи", завершившийся травмой одного из игроков, получил широкий резонанс. В третьем периоде форвард "Кузнецких Медведей" Демид Паничкин и защитник "Омских Ястребов" Тимофей Давыдов устроили драку. Давыдову удалось повалить соперника на лед, после чего он с силой ударил его головой о лед.

В результате Паничкин потерял сознание и был госпитализирован. У него диагностирована черепно-мозговая травма, а руководство "Кузнецких Медведей" уже уведомило лигу о том, что отказывается принимать участие во втором матче между этими командами, который должен был пройти в субботу.

В МХЛ также отреагировали на этот инцидент. Давыдов получил четырехматчевую дисквалификацию.

"Лига не приемлет действия, которые не соответствуют правилам игры и принципам честной борьбы и напоминает, что необходимо воздерживаться от необоснованного проявления эмоций, чтобы минимизировать подобные ситуации в будущем", - говорится в заявлении на сайте МХЛ.