Китайская копия реактивного "Смерча" уничтожена в Эфиопии

Pictures show a destroyed TPLF PHL-03 (Chinese clone of the BM-30 Smerch MLRS) and reloading vehicle somewhere in Tekeze area, Central Tigray— Ethiopia Map (@MapEthiopia) January 21, 2021
The TPLF used this to fire rocket artillery at air bases in Bahir Dar and Asmara. It was likely destroyed by a drone strike pic.twitter.com/mJvd0LmHec
В Сети появились фотографии сгоревшей пусковой установки и следовавшей вместе с ней транспортно-заряжающей машины, перевозившей боеприпасы.
По всей видимости, в тот момент, когда техника совершала марш, она была атакована самолетом или ударным беспилотным летательным аппаратом.
Эти 300-мм средства поражения являются экспортной версией систем PHL-03, находящихся на вооружении Народно-освободительной армии Китая. Они могут поражать цели 800-килограммовыми снарядами на дистанции до 130 км.
Первые данные о поставках таких установок в Эфиопию были обнародованы в ноябре текущего года.
Известно, что в ходе мятежа представителям НФОТ удалось захватить боевую технику дислоцировавшихся в этом регионе воинских частей и соединений.
Также были реквизированы и закупленные в КНР комплексы А-200 с управляемыми реактивными снарядами повышенной дальности и баллистическими оперативно-тактическими ракетами М-20.
Несмотря на то, что тыграйцы применили против своих противников такое мощное оружие, это не спасло их от сокрушительного поражения.