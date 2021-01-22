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22 января 2021 г.

Постановление правительства Республики Коми от 21 января 2021 года № 15 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми на 2021 год"

Дата подписания 21 января 2021 г.
Опубликован 22 января 2021 г.
Вступает в силу 21 января 2021 г.

Правительство Республики Коми постановляет:

1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми на 2021 год согласно приложению.

2. Установить, что величина прожиточного минимума пенсионера в среднем по Республике Коми применяется в целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных статьей 121 Федерального закона "О государственной социальной помощи".

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 29 октября 2020 г. № 531 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2020 года".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми И.Булатов


Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 21 января 2021 г. № 15



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