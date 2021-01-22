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22.01.2021 17:52
Рубрика: Спорт

Логинов не сдержал слез после победы на этапе Кубка мира в Италии

Текст: Максим Домчев

Россиянин Александр Логинов после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве не смог сдержать слез в прямом эфире.

Австрийка Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце

После победы спортсмен поделился своими впечатлениями в эфире канала "Матч ТВ". Логинов вспомнил об отце, который совсем недавно ушел из жизни.

"Я бы хотел, чтобы отец это видел, потому что это была его радость. Думаю, нет смысла говорить подробности. Тем не менее, думаю, что он рад этой победе", - сказал Логинов.

Также победитель гонки вспомнил, когда в последний раз смог отстрелять на ноль в гонке с четырьмя огневыми рубежами.

"Было ли когда-то 4 нуля в карьере? Да, в "Ижевской винтовке" выигрывал три или четыре года назад с 4 нулями. На международном уровне в индивидуальной гонке такое впервые", - сказал Логинов.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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