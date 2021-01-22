В мире
22.01.2021 10:19
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Фото: Николай Петров / БелТА/РИА Новости Фото: Николай Петров / БелТА/РИА Новости
Николай Петров / БелТА/РИА Новости

Белорусские дипломаты, убежден президент РБ, "способны достойно представлять страну и эффективно защищать ее национальные интересы". Слова поздравления работникам и ветеранам дипломатической службы Александр Лукашенко направил 22 января в связи с их профессиональным праздником, сообщила пресс-служба главы государства.

Отметив, что в современном мире эта профессия приобрела особое значение, президент подчеркнул, что от каждого мидовца как никогда требуется полная самоотдача, ответственное отношение к делу и дисциплина.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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"Вы находитесь на переднем крае борьбы за суверенитет Республики Беларусь. От вас зависит укрепление авторитета нашей страны на международной арене, поиск развязок по спорным вопросам, сохранение темпов внешней торговли", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал коллективу МИД и загранучреждений крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны и народа, выразив уверенность в том, что дипломаты, проявляя преданность и патриотизм, опираясь на наработанный опыт и традиции белорусской государственности, способны достойно защищать ее национальные интересы.

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