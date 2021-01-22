Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Белорусские дипломаты, убежден президент РБ, "способны достойно представлять страну и эффективно защищать ее национальные интересы". Слова поздравления работникам и ветеранам дипломатической службы Александр Лукашенко направил 22 января в связи с их профессиональным праздником, сообщила пресс-служба главы государства.

Отметив, что в современном мире эта профессия приобрела особое значение, президент подчеркнул, что от каждого мидовца как никогда требуется полная самоотдача, ответственное отношение к делу и дисциплина.

"Вы находитесь на переднем крае борьбы за суверенитет Республики Беларусь. От вас зависит укрепление авторитета нашей страны на международной арене, поиск развязок по спорным вопросам, сохранение темпов внешней торговли", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал коллективу МИД и загранучреждений крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны и народа, выразив уверенность в том, что дипломаты, проявляя преданность и патриотизм, опираясь на наработанный опыт и традиции белорусской государственности, способны достойно защищать ее национальные интересы.