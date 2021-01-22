Лукашенко расставил акценты в развитии Могилевской области

Добавить устойчивости и динамики в экономические процессы, мобилизовать для этого все имеющиеся ресурсы в Могилевской области, в которой сосредоточено более двухсот промышленных предприятий, - такую задачу поставил президент Беларуси перед губернатором Леонидом Зайцем, которого принял с докладом 22 января. Об этом информирует источник в администрации Александра Лукашенко.

Еще при назначении почти два года своего визави главой региона, напомнил президент, перед губернатором была сформулирована стратегическая задача: вывести его на определенный уровень: "в хвосте плестись область не должна". И, по оценке лидера РБ, результаты работы хоть пока и нельзя назвать впечатляющими, но они достаточно высокие.

Прежде всего, отметил белорусский руководитель, по валовому региональному продукту восточная область РБ сработала примерно на 101%. "Неплохой показатель, но все остальные итоги желают быть лучше. Поэтому видеть только положительное и не обращать внимания на то, где надо напрячься, будет неправильно: мы просто остановимся в развитии". Правда, добавил президент, прошлый год (это признано во всем мире) не является критерием. "Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось расшевелить могилевчан, это неоспоримый факт", - констатировал Лукашенко.

Он напомнил, что по многим направлениям развития местных производств решения принимались на высшем уровне. Были предоставлены преференции, оказывалась поддержка социальной сфере. В этой связи президент поинтересовался у Зайца, что еще необходимо сделать, чтобы регион прибавил в своем развитии. При этом, по словам главы государства, надо учитывать, что этот год особенный. "Определенностей никаких нет: мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика (очень большое падение), как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы. И это все надо учитывать. И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон. Мы, конечно, на колени не рухнем (это однозначно), но в развитии мы это должны учитывать", - подытожил Лукашенко.