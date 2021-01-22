МИД РФ рассчитывает на здравый смысл Кишинева в вопросе русского языка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вердикт Конституционного суда Молдавии от 21 января, который лишил русский язык статуса языка межнационального общения в республике.

"Рассчитываем, что у руководства республики хватит здравого смысла, чтобы не провоцировать искусственное обострение внутриполитической напряженности на языковой почве", - подчеркнула Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

Как сказано в заявлении, "вызывает глубокое сожаление решение Конституционного суда Молдавии о том, что принятый 16 декабря 2020 года закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова", вернувший русскому языку статус языка межнационального общения, не соответствует Конституции страны".

В комментарии также отмечено, что "непонятно, как решение Конституционного суда Молдавии, ущемляющее права русскоязычного населения, соотносится с заявлениями [президента Молдавии Майи] Санду о "европейском выборе", который предполагает следование европейским ценностям. В Европейском союзе, куда так стремится привести Молдавию Санду, есть страны, где статус государственного имеют языки, на которых говорят не более одного процента населения. В Молдавии русским языком владеют 80 процентов жителей".

В заявлении МИД РФ подчеркивается, что вопрос о статусе русского языка имеет большое значение для сохранения социальной стабильности и межнационального согласия в молдавском обществе, а также в контексте приднестровского урегулирования.