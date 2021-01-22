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22.01.2021 11:25
Рубрика: Происшествия

МВД: О возбуждении уголовных дел по телефону сообщают только мошенники

Текст: Иван Петров
В МВД обращают внимание россиян на активизацию телефонных мошенников. В связи с этим полицейские призывают население к повышенной бдительности.

Отмечается, что в последнее время телефонные аферисты стали применять новый способ психологического воздействия на клиентов ведущих банков страны.

Фото: Марина Волосевич
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Эта схема выявлена полицией совместно с Центробанком РФ.

"Злоумышленники, представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, сообщают собеседнику, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России. После чего обманным путем получают данные платежных карт, информацию о совершенных по ним операциях и другие сведения, которые аферисты используют в дальнейшем для хищения сбережений со счетов граждан", - сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

В МВД напоминают, что при возбуждении уголовного дела в отношении гражданина на его почтовый адрес официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Причем повестку могут направить как по уже возбужденному делу, так и в рамках доследственной проверки или проведения иных процессуальных действий.

Если же информацию доводят по телефону, и, более того, во время разговора звонящий ссылается на инициированное Банком России уголовное дело - это, по словам Ирины Волк, однозначно злоумышленник.

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"Если вам позвонили и незнакомец представился сотрудником полиции или других правоохранительных органов, следует связаться с дежурной частью указанного собеседником подразделения и там уточнить, есть ли у них такой сотрудник. При этом не следует передавать неизвестным лицам конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах", - подчеркнули в пресс-центре МВД России.

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