На Кубе выявили "южноафриканский" штамм коронавируса

Власти Кубы сообщили об обнаружении на своей территории считающегося опасным "южноафриканского" штамма коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава центра исследований и диагностики кубинского Института тропической медицины им. П.Кюри Гваделупе Гусман.

"В ходе стандартных антиэпидемиологических процедур в кубинских аэропортах мы обнаружили пассажира с "южноафриканским" штаммом коронавируса, у которого заболевание протекало в бессимптомной форме. Он и его непосредственные контакты были изолированы", - заявила Гусман.

"Это импортированный случай. На основании имеющихся данных мы не можем с уверенностью утверждать, что этот штамм распространился на территории Кубы. Одновременно мы не исключаем такую возможность", - отметила глава диагностического центра. Она отметила, что, вероятно, обнаруженный штамм уже распространился на Острове Свободы, но до сих пор не был выявлен.

Напомним, что 21 декабря 2020 года власти ЮАР объявили об обнаружении в октябре на юге страны новой и агрессивной формы коронавируса. Впоследствии новый штамм привел ко второй волне эпидемии в стране. Предварительные исследования показывают, что эта разновидность коронавируса распространяется с очень высокой скоростью.

В последние недели Куба столкнулась с резким ростом числа новых случаев коронавируса. Например, за минувшие сутки всего выявлено 530 заболевших, а их общее число с начала пандемии составляет уже 20060 (при этом летальных исходов зафиксировано 188). Власти страны вынуждены повсеместно возвращать карантинные меры. В частности, в Гаване, являющейся лидером по числу ежедневного прироста заболевших, ограничен режим работы общественного транспорта и магазинов, закрыты рестораны, запрещены массовые мероприятия (в том числе и домашние вечеринки). При этом накануне власти кубинской столицы заявили о готовности ужесточить ограничения и вновь ввести комендантский час.