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На некоторых смартфонах отключится популярная функция Android

Текст:   Антон Благовещенский
22.01.2021,  
14:33
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Популярное приложение Google под названием "Сообщения" с 31 марта перестанет работать на несертифицированных Android-устройствах.

Как пишет XDA Developers, их владельцы получат предупреждение следующего содержания: "On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one" (31 марта "Сообщения" прекратят работать на несертифицированных устройствах, включая это).

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К несертифицированным относятся устройства на Android, которые пропустили или не прошли процесс сертификации для Google Mobile Services. К ним могут относиться в том числе некоторые модели смартфонов Huawei.

Предполагается, что такой шаг связан с внедрением в "Сообщения" поддержки протокола RCS для защиты пользовательской переписки, который не смогут поддерживать устройства без сертификации от Google.

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