Назван состав сборной России на эстафету в рамках Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб мужской сборной России назвал состав на эстафетную гонку, которая пройдет в субботу.

На первом этапе побежит Антон Бабиков, на втором - Матчей Елисеев, на третьем - Александр Логинов, а на заключительном - Эдуард Латыпов.

"Сомнения есть всегда, погода трудная, высота. Надеемся, что те, кто выступили неудачно, выйдут из ямы. Бабиков начал очень неплохо, но, видимо, переоценил себя и свои возможности и где-то неудачно стрелял, - сказал Каминский в эфире телеканала "Матч ТВ".

В пятницу российская мужская команда добилась первой победы в сезоне. Индивидуальную гонку на 20 км выиграл Александр Логинов.