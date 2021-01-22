Песков оценил предложение Байдена по СНВ-3

"Безусловно, Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров и контактов. Безусловно, мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которое я пока никак не готов комментировать, которые еще предстоит изучить", - сказал Песков.

"Конечно, здесь очень важно принимать во внимание озабоченности друг друга и учитывать хорошо известную в этой области позицию России", - продолжил пресс-секретарь президента.

На вопрос, получила ли уже Москва по дипканалам предложение о продлении договора, Песков заметил, что у него нет на этот счет информации, и повторил, что все дело в деталях. "Сам по себе факт политической воли к продлению документа мы можем приветствовать, но мы не знаем о чем конкретно готова говорить американская сторона", - пояснил он.

"У нас есть своя позиция, хорошо известная и последовательная, за которую, конечно, мы не можем выйти", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Журналисты уточнили, что коллега Пескова из Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден выступает за продление договора без каких-либо изменений и условий. Песков сказал, что до сих пор об этом речи не шло. "До сих пор выдвигались определенные условия для продления, ряд этих условий абсолютно нам не подходил. Поэтому давайте сначала ознакомимся с тем, что предлагают американцы, а потом будем давать какие-то комментарии", - заключил он.