В Пентагоне прокомментировали возможность продления ДСНВ

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по вооружениям. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя заявление Белого дома о намерении предложить России продлить СНВ-3 на пять лет.

По его словам, решение администрации Байдена добиваться продления ДСНВ способствует укреплению обороны США, пишет ТАСС. "Соблюдение Россией этого договора хорошо служило нашим национальным интересам", - заявил представитель Пентагона, отметив, что американцы будут в намного большей безопасности, если сохранить и продлить ДСНВ.

Кирби убежден, что продление ограничений на запасы стратегического ядерного оружия до 2026 года дает время и пространство для того, чтобы Россия и США изучили новые механизмы контроля над вооружениями, которые "могут еще больше сократить риск для американцев".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предложение Байдена о продлении ДСНВ на пять лет является особенно важным для нормализации российско-американских отношений. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан намерен передать предложение о продлении срока договора послу России в США Анатолию Антонову.