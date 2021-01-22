Пять регионов стали лидерами по записи на вакцинацию через госуслуги

Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Лидерами по количеству записей на вакцинацию через портал госуслуг стали Сахалинская, Мурманская, Калининградская области, Ненецкий автономный округ и Калмыкия, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Рейтинг" регионов составлялся, исходя из количества записей относительно численности населения.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января. Электронная запись на вакцинацию через портал госуслуг была запущена в тестовом режиме. "Идет отладка механизма взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом и ежедневно все больше граждан имеют возможность записаться через ЕПГУ", - пояснил Чернышенко.

Он также отметил, что в новый раздел обратной связи по вакцинации на портале госуслуг поступило около 5 тыс. обращений. "Граждане сообщают о возникающих проблемах с записью, нехваткой вакцины или оставляют отзывы по оказанию услуги. Мы благодарны за обратную связь, сигналы от людей позволяют видеть, где есть недоработки и оперативно их устранять", - подчеркнул он.

Интеграция портала с лабораторией Роспотребнадзора позволяет получать уведомления о результатах тестирования на коронавирус. "Эти вопросы связаны с медицинской информацией и требуют максимального внимания в части сохранности персональных данных. Минцифры будет принимать исчерпывающие меры для защиты данных пользователей", - добавил вице-премьер.