Пять регионов стали лидерами по записи на вакцинацию через госуслуги

Новости

Министр обороны США резко высказался об истребителе F-35 12:39
В Москве появится 500 новых парковок для резидентов 12:33
В России объявлен конкурс на создание при вузах спецшкол-интернатов 12:32
Опубликован трейлер последних серий 10-го сезона "Ходячих мертвецов" 12:31
МИД РФ: Москва не оставит без ответа высылку дипломата из Албании 12:19
В пилотных регионах создадут более полную базу данных о недвижимости 12:11
Доступ в интернет получили 26,6 тысячи социальных объекта 12:10
В Сирии началось строительство храма Святой Софии 12:01
Сирийские средства ПВО отразили авиаудары Израиля 11:52
Дата выхода на экраны нового фильма о Джейме Бонде снова перенесена 11:46
Вирусолог рассказал об ограничениях после прививки от COVID-19 11:44
Мишустин сменил руководителя "Российской национальной библиотеки" 11:41
Мишустин освободил от должности главу ликвидируемой Россвязи Духовницкого 11:39
В МЧС предупредили москвичей о тумане и гололеде 11:31
Фигурантам дела об убийстве волгоградца из-за ссоры в чате продлили арест 11:24
Джош Хартнетт и Хью Грант сыграют в фильме "Пять глаз" Гая Ричи 11:23
В Рио-де-Жанейро отказались от карнавала в 2021 году 11:05
Карантинные ограничения в Челябинской области продлили до 21 февраля 10:56
Пулково признали лучшим аэропортом Европы 10:48
В Москве отремонтируют Каширский тоннель 10:46
Россия продаст Мьянме ЗРПК "Панцирь", радары и беспилотники 10:30
Москвичи из-за морозов начали раскупать валенки 10:23
В Новосибирске ребенок на "плюшке" упал с высоты в пойму Оби 10:22
Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником 10:19
Выход в прокат последнего фильма про Джеймса Бонда снова перенесли 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 12:32
Рубрика: Общество

Пять регионов стали лидерами по записи на вакцинацию через госуслуги

Текст: Ирина Алпатова
Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Лидерами по количеству записей на вакцинацию через портал госуслуг стали Сахалинская, Мурманская, Калининградская области, Ненецкий автономный округ и Калмыкия, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Рейтинг" регионов составлялся, исходя из количества записей относительно численности населения.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Более 1 миллиона аргентинцев записались на вакцинацию "Спутником V"

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января. Электронная запись на вакцинацию через портал госуслуг была запущена в тестовом режиме. "Идет отладка механизма взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом и ежедневно все больше граждан имеют возможность записаться через ЕПГУ", - пояснил Чернышенко.

Он также отметил, что в новый раздел обратной связи по вакцинации на портале госуслуг поступило около 5 тыс. обращений. "Граждане сообщают о возникающих проблемах с записью, нехваткой вакцины или оставляют отзывы по оказанию услуги. Мы благодарны за обратную связь, сигналы от людей позволяют видеть, где есть недоработки и оперативно их устранять", - подчеркнул он.

Интеграция портала с лабораторией Роспотребнадзора позволяет получать уведомления о результатах тестирования на коронавирус. "Эти вопросы связаны с медицинской информацией и требуют максимального внимания в части сохранности персональных данных. Минцифры будет принимать исчерпывающие меры для защиты данных пользователей", - добавил вице-премьер.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России ДФО Сахалинская область СЗФО Мурманская область СЗФО Калининградская область СЗФО Ненецкий АО ЮФО Калмыкия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о шагах в случае решения США по СНВ-3
За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии
Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России