Россияне с 31 января смогут записываться на вакцинацию на госуслугах

С 31 января записаться на вакцинацию через госуслуги сможет любой желающий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В поручении вице-премьера по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам уже содержалось требование двум ведомствам - Минцифры и Минздраву до 31 января обеспечить возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг. Помимо этого, Минцифры и Минздраву нужно будет обеспечить приоритизацию граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в зависимости от возраста и места работы. Теперь объявлен и точный срок.

Параллельно вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве призвала переболевших COVID-19 не торопиться с вакцинацией против инфекции. Но это только совет. "Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой", - сказала Татьяна Голикова.