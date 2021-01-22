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22.01.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Появились батареи для электрокаров, которые заряжаются за пять минут

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: скриншот/ youtube.com Фото: скриншот/ youtube.com
Фото: скриншот/ youtube.com

Израильская компания StoreDot представила прототип инновационной батареи для электротранспорта - на ее полную подзарядку требуется пять минут, а не несколько часов, как у выпускаемых сегодня батарей.

Фото: iStock
Беларусь готова выпустить "национальный электромобиль"

Работоспособность прототипа продемонстрировали в составе двухколесного скутера. В сообщении компании говорится, что прорыва удалось достичь благодаря замене кремния в аноде на металлоидные наночастицы. Опытную партию ячеек для батареи изготовила китайская компания EVE Energy, с которой сотрудничает StoreDot. Отмечается, что производить такие ячейки можно на существующих линиях по выпуску литий-ионных аккумуляторов - кардинальной модернизации не потребуется.

Долгое время подзарядки и относительно небольшой запас хода - главные препятствия для по-настоящему массового внедрения электромобилей в мире. StoreDot надеется, что ее технология поможет решить эти проблемы. Полноценный прототип инновационной батареи для электромобилей компания выпустит в конце 2021 года.

Стратегическими инвесторами StoreDot являются такие гиганты, как BP, Daimler AG и Samsung.