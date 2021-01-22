Появилось фото Lada Niva Travel в простой комплектации

Хотя АвтоВАЗ запустил серийный выпуск внедорожников Lada Niva Travel в конце декабря 2020 года, пока продажи модели не начались. Но она уже поступает в сбытовую сеть компании.

Благодаря этому появились фото новинки в простых комплектациях, которые АвтоВАЗ до сих пор держал в секрете. На распространенных фирменных промоснимках Niva Travel запечатлена исключительно в дорогих исполнениях - с легкосплавными дисками, широкими покрышками и окрашенным обвесом кузова, либо в версии Off-road со шноркелем.

Паблик "Русский автомобиль" в соцсети "ВКонтакте" разместил первые "реальные" фото автомобиля в недорогой комплектации - у нее частично неокрашенный обвес и стальные штампованные колесные диски. В таком виде машина выглядит намного проще, чем в официальных материалах.

Напомним, Lada Niva Travel - это глубокий рестайлинг бывшей Chevrolet Niva, выпуск которой ведется с 2002 года.

Экстерьер модели освежили за счет полностью нового оформления передней части кузова и отдельных элементов сзади. Заменены стальные штампованные панели крышки капота и передних крыльев, а также бамперная группа и фары. Накрывающая крылья объемная панель капота ушла в прошлое, вместо больших каплевидных блок-фар применены зауженные. Решетка радиатора увеличена по площади и выполнена в форме трапеции.

Сзади - светодиодные фонари и рельефный бампер. Кроме того, изменена дверца багажника - убрана подштамповка под нашлепку-шильд, соответственно, ушли и отверстия под ее крепления, которые нередко выступали точками концентрации коррозии.

Салон машины остался прежним. Технических изменений также нет. Модернизированному автомобилю присвоили индекс 212300-80. От "Нивы" уходящего образца он отличается только массогабаритными характеристиками.

Длина, ширина и высота рестайлинговой машины составляют 4099, 1804 и 1652 мм соответственно, то есть она на 43 мм длиннее и на 4 мм шире нынешней "Нивы", прирост за счет новой носовой части и расширителей арок. Колесная база прежняя - 2450 мм. Снаряженная масса внедорожника варьируется от 1465 до 1515 кг в зависимости от комплектации, то есть минимальная на 20 кг меньше, чем у уходящей модели.

Автомобиль продолжат оснащать проверенным 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с. и крутящим моментом 127 Нм. Коробка передач - 5-ступенчатая "механика", привод - постоянный полный, в раздаточной коробке есть понижающая передача и принудительная блокировка межосевого дифференциала.

Цены на новинку объявят в феврале.