Португалия приостановят авиасообщение с Британией из-за коронавируса

Правительство Португалии заявило о приостановке авиасообщения с Великобританией. Новые правила вступят в силу уже в эту субботу, 23 января. Об этом заявил премьер-министр республики Антониу Кошта, пишет Reuters.

"Эта мера принята для предотвращения распространения нового штамма коронавируса. На данном этапе между Португалией и Соединенным Королевством будут осуществляться только вывозные рейсы", - приводит подробности ТАСС.

Согласно последним данным, в Португалии выявлено почти 600 тысяч случаев заражения, от последствий болезни скончались 9 тысяч 686 человек, выздоровели более 434 тысяч пациентов.

Напомним, о новой мутации коронавируса в Британии стало известно в декабре прошлого года. Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок тогда сообщил, что данный вид распространяется в разы быстрее уже выявленных штаммов и обладает большей способностью к заражению.