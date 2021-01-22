Новости

Республиканцы предложили начать процесс импичмента Трампу в сенате в феврале 03:06
Байден обошел Трампа по количеству телезрителей во время инаугурации 02:50
Конгресс США разрешил Ллойду Остину занять пост главы Пентагона 02:40
В Мексике выросла смертность от коронавируса 02:35
Постер: названа дата премьеры трейлера фильма "Годзилла против Конга" 02:35
Ученые обнаружили на Тайване подводное логово древнего гигантского червя 02:20
Португалия приостановят авиасообщение с Британией из-за коронавируса 02:09
Байден убрал из Овального кабинета бюст Черчилля 01:58
"Барселона" обыграла "Корнелью" в дополнительное время 01:43
Вратарь "Вашингтона" Самсонов сдал положительный тест на коронавирус 01:29
Трамп нанял адвоката из Южной Каролины для защиты от импичмента 01:20
Псаки: Продление СНВ-3 важно для нормализации отношений с Россией 01:17
В Минприроды назвали самых опасных для человека диких животных 01:00
Страны ЕС договорились о взаимном признании результатов тестов на коронавирус 00:50
Началась работа над вторым приквелом "Игры престолов" 00:44
ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 600 тысяч случаев COVID-19 00:30
Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму 21.01.2021
Въезжающие в США будут сдавать тест на COVID и окажутся на карантине 21.01.2021
В Подмосковье у 14 заболевших детей найден норовирус 21.01.2021
Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме 21.01.2021
Сенаторы внесли поправки в Трудовой кодекс о гарантиях работникам с детьми 21.01.2021
СМИ рассказали, чем занялся Трамп после президентства 21.01.2021
Каждую неделю в Подмосковье будут сокращать до 3 тысяч ковидных коек 21.01.2021
Сделавшие прививку от коронавируса жители Подмосковья получат QR-коды 21.01.2021
Брянского чиновника обвинили в получении взяток песком 21.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 02:09
Рубрика: В мире

Португалия приостановят авиасообщение с Британией из-за коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство Португалии заявило о приостановке авиасообщения с Великобританией. Новые правила вступят в силу уже в эту субботу, 23 января. Об этом заявил премьер-министр республики Антониу Кошта, пишет Reuters.

В Португалии женщина внезапно скончалась после прививки от коронавируса

"Эта мера принята для предотвращения распространения нового штамма коронавируса. На данном этапе между Португалией и Соединенным Королевством будут осуществляться только вывозные рейсы", - приводит подробности ТАСС.

Согласно последним данным, в Португалии выявлено почти 600 тысяч случаев заражения, от последствий болезни скончались 9 тысяч 686 человек, выздоровели более 434 тысяч пациентов.

Напомним, о новой мутации коронавируса в Британии стало известно в декабре прошлого года. Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок тогда сообщил, что данный вид распространяется в разы быстрее уже выявленных штаммов и обладает большей способностью к заражению.

В мире Европа Португалия В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V"
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"