Экс-глава Раменского района предстанет перед судом за убийство

Бывший глав Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков предстанет перед судом за убийство замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области, по этому уголовному делу уже утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Раменский городской суд, сообщает ТАСС. Кулаков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

В свою очередь представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий, отметила, что вина Кулакова подтверждается 26 проведенными экспертизами. Среди них молекулярно-генетические, компьютерно-технические, комиссионные медицинские, дактилоскопические, ситуационная и другие. По словам Врадий, были проведены допросы, следственный эксперимент, психофизиологические исследования. Кроме того, следователи изучили биллинги, детализации телефонных звонков и видео с камер видеонаблюдения.

Кулаков был задержан 31 мая 2020 года. В ночь на 2 мая он убил 39-летнюю замглавы Евгению Исаенкову, в салоне автомобиля. Утверждается, что Кулаков испытывал к женщине личные неприязненные отношения. Сам обвиняемый свою вину не признал. Он заявил, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.