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22.01.2021 09:40
Рубрика: ПДД

Госавтоинспекция Москвы задержала 20 тысяч нетрезвых водителей в 2020 году

Текст: Владимир Баршев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В прошлом году сотрудниками дорожно-патрульной службы столичной Госавтоинспекции пресечено передвижение 21 125 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Москве.

Фото: iStock
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Так, за 12 месяцев 2020 года инспекторами ДПС были выявлены и пресечены 10 975 фактов управления транспортом нетрезвыми водителями, из них 2644 водителя находились в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, привлечены к ответственности 10 150 водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Возбуждено 1390 уголовных дел в отношении водителей, повторно допустивших управление транспортом в нетрезвом состоянии, будучи лишенными права управления за аналогичное правонарушение.

Столичная Госавтоинспекция призывает своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники ДПС готовы предпринять все оперативные меры реагирования на такие сообщения.