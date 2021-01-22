22.01.2021 / 09:55
Московский зоопарк открыл павильоны после отмены ограничений
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
С пятницы, 22 января, после снятия ряда антиковидных ограничений в Московском зоопарке открываются павильоны, сообщает пресс-служба учреждения.
Таким образом, гости зоопарка снова смогут посмотреть на животных и насекомых, которые содержатся в закрытых пространствах. Это, прежде всего, приматы, птицы, рептилии.
В павильоне "Животные Африки" можно снова увидеть зебру, жирафа и сурикатов. Также теперь посетителей приглашают в оранжерею посмотреть на ночных бабочек.
По-прежнему в павильонах нужно будет соблюдать меры антиковидной безопасности: пользоваться масками, перчатками, при необходимости - санитайзерами.