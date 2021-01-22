Московский зоопарк открыл павильоны после отмены ограничений

Таким образом, гости зоопарка снова смогут посмотреть на животных и насекомых, которые содержатся в закрытых пространствах. Это, прежде всего, приматы, птицы, рептилии.

В павильоне "Животные Африки" можно снова увидеть зебру, жирафа и сурикатов. Также теперь посетителей приглашают в оранжерею посмотреть на ночных бабочек.

По-прежнему в павильонах нужно будет соблюдать меры антиковидной безопасности: пользоваться масками, перчатками, при необходимости - санитайзерами.