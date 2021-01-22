Собянин: Считаю проведение незаконной акции 23 января недопустимым

Участвовать в незаконных акциях и вовлекать в них несовершеннолетних - недопустимо. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

"На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым. Еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних, - подчеркнул мэр в эфире телеканала "Москва 24". - Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам. Я обращаюсь и к организаторам, и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге, - воздержитесь от участия в нем". Полиция, добавил Собянин, не допустит нарушения правопорядка в городе.

Также мэр напомнил, что в существующей эпидемиологической обстановке важно следовать указаниям санитарных врачей. "Хочу выразить надежду, что нам удастся сохранить тренд на улучшение эпидемиологической ситуации, и как можно скорее вернуться к нормальной жизни", - сказал Собянин.