Три театральные премьеры: бессмертная классика и забытые имена

О первой премьере 2021 года объявил Московский театр "Гоголь-центр" - спектакль "Человек без имени", основанный на произведениях князя Владимира Одоевского, покажут в конце февраля.

"В основе спектакля "Человек без имени" - пьеса Валерия Печейкина, созданная по произведениям князя Владимира Одоевского, "русского Фауста", прозаика, философа, общественного деятеля и мистика. Постановка являет собой "коллективное сочинение" Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и Кирилла Серебренникова. В главной роли - Никита Кукушкин", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Создатели спектакли уверены, что современник Пушкина Одоевский был незаслуженно забыт последующими поколениями, и они намерены вернуть интерес к его творчеству.

Специально для спектакля композитор Петр Айду создал уникальный инструмент - пангармоникон, состоящий из десяти пересобранных механических фортепиано.

В Театре на Таганке обратились к вечной классике. Юрий Муравицкий начал репетиции "Вишеневого сада". В спектакле заняты Любовь Селютина, Юрий Смирнов, Сергей Векслер, Александр Резалин и Ирина Апексимова. Над постановкой также работают композитор Луи Лебе и художник Нана Абдрашитова.

Режиссер поставил своей целью развеять скуку и тоску, сломать стереотипы, убрав лишний пафос, и вернуть пьесе свежее дыхание. "Чехов определил жанр "Вишневого сада" как комедия, и нам интересно найти и показать иронию и юмор писателя, раскрыть через живую природу взаимоотношений со зрителями эксцентричность и современность пьесы", - цитирует режиссера пресс-служба театра.

Тем временем, в Александринском театре все готово к премьере спектакля Андрея Калинина "Товарищ Кисляков" по мотивам одноименного романа Пантелеймона Романова.

Для Калинина - это уже четвертая постановка в Александринке. В репертуаре театра его спектакли "Убийство Жан-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы под руководством господина де Сада" по пьесе Петера Вайса, "Какая грусть, конец аллеи…" по пьесе Резо Габриадзе и совместная постановка с главным режиссером театра Николаем Рощиным "Дети у власти" по пьесе Роже Витрака "Виктор, или Дети у власти".

"Андрей Калинин, и в предыдущих своих работах бравшийся за редкие на отечественной сцене названия (а постановка по пьесе Габриадзе и вовсе стала российской премьерой), по сути, открывает для театра забытую советскую прозу 1930-х годов. Спектакль на Новой сцене - первое сценическое обращение к книге Романова, пик писательской популярности которого пришелся на 1920-е годы", - рассказывают в пресс-службе театра.

"Товарищ Кисляков" - мрачноватая сатира, здесь мучительные размышления главного героя о своем положении, его путь от Ипполита Григорьевича к товарищу Кислякову через компромиссы и соглашательство разворачиваются на фоне детального бытописания эпохи, Москвы конца 1920-х.

Премьеру репетируют народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России Петр Семак, Василиса Алексеева, Никита Барсуков, Сергей Еликов, Владимир Минахин, Александр Поламишев, Олеся Соколова, Полина Теплякова, Иван Трус.