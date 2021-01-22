В суд передано дело о ДТП с участием пассажирского автобуса в Москве

Следствием установлено, что 20 июля 2020 года водитель пассажирского автобуса "ЛИАЗ", двигаясь по маршруту, не справилась с управлением и выехала на тротуар. Автобус заехал на остановку общественного транспорта около дома 13 на Краснодонской улице, где совершила наезд на двух ожидающихся общественный транспорт пешеходов. "В результате ДТП находившиеся на остановке люди получили телесные повреждения, от которых одна из женщин скончалась на месте, вторая была доставлена в медучреждение, где впоследствии скончалась", - рассказали в столичном главке МВД.

В полиции напомнили, что в отношении водителя автобуса на период расследования была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По делу проходит 46-летняя жительница Приморья.

Женщина признала вину, в отношении нее завели уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Отмечается, что к настоящему времени расследование этого дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы уголовного дела направлены в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.