На Сахалине и Курилах начнут снимать введенные из-за COVID ограничения

В Сахалинской области разработали "дорожную карту" по снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Послабления будут вводиться постепенно, по мере того, как население региона станет вакцинироваться от COVID-19. На первом этапе привитые сотрудники предприятий старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, смогут выйти на работу в офис.

- Следующие наши шаги будут полностью зависеть от эпидемиологической обстановки на островах, от числа привитых людей. Мы планируем постепенно снимать ограничения в работе учреждений социальной сферы и бизнеса - конечно, только по согласованию с Роспотребнадзором, - приводятся на сайте правительства региона слова губернатора Валерия Лимаренко.

С конца февраля запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях может быть ослаблен. Но при условии, что прививку поставят не менее двух третей коллективов учреждений.

В марте на тех же условиях могут разрешить заведениям общественного питания работать после 23 часов.

Напомним, всем привитым сахалинцам и курильчанам будут выдавать электронные сертификаты с QR-кодом. Получить их можно на портале "Госуслуги".