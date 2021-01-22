В Приамурье закрыли дело о заражении онкобольных детей гепатитом С

Благовещенский городской суд в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело, возбужденное по факту массового заражения пациентов гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице.

В декабре 2018 года у 26 маленьких пациентов онкогематологического отделения был выявлен гепатит С. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Обвинение предъявили заместителю главного врача по лечебной работе и двум заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии. По версии следствия, медперсонал использовал нестерильные медицинские перчатки при обработке катетеров для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильный медицинский инструментарий.

Общее число детей, признанных потерпевшими, превысило 160 человек.

"Срок рассмотрения по данному делу истек 31 декабря 2020 года", - уточнили в пресс-службе суда.