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22.01.2021 17:00
Рубрика: Авто

Почему не стоит оставлять снег на крыше автомобиля

Текст: Майя Бирюкова
В зимние месяцы автомобиль, припаркованный у дома, рискует превратиться в сугроб за пару-тройку снегопадов. Владельцы убирают снег не сразу или вообще оставляют машину до оттепели.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Водителей можно понять: чтобы полноценно откопать автомобиль потребуется не меньше получаса. Тратить время и орудовать лопатой на морозе не хочется, многие смахивают снег со стекол и с капота, оставляя на крыше "шапку".

Фото: iStock
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Когда такой наполовину расчищенный автомобиль начинает движение, то снег на крыше подтаивает снизу, а во время стоянки застывает по новой, образуя плотный мерзлый слой.

Этот нарост препятствует правильной аэродинамике, увеличивая сопротивление. Потребление топлива может вырасти на 1-2 процента, пишет aif.ru. Если процессы таяния и замерзания на крыше происходят не один день, то вода начинает проникать в микротрещины лакокрасочного покрытия и увеличивает их, кристаллизуясь.

Как только влага попадет к поверхности металла, начнутся процессы окисления. Через несколько лет не исключено появление коррозийных пятен.

Опасен сугроб на крыше еще и тем, что он может спровоцировать ДТП. Подтаявшая корка льда способна сорваться и угодить в попутные автомобили.

Особенно плохо, если подобное происходит с большими грузовиками и фурами. Лед весом в несколько десятков килограммов на большой скорости способен причинить серьезный ущерб. Например, в Германии за снег на крыше автомобиля полагается штраф.

В России подобные происшествия оформляются как ДТП, а водители несут материальную ответственность. В пункте 2.3.1 ПДД говорится о том, что перед выездом необходимо проверить исправность транспортного средства и поддерживать его во время движения. А в пункте 1.5 ПДД - что участники дорожного движения не должны создавать опасность для движения и причинять вред другу. Поэтому перед выездом на дорогу снег с крыши стоит убрать.

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