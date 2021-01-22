Пострадавший при взрыве на заводе в РТ находится в тяжелом состоянии

Мужчина, пострадавший при взрыве на нефтезаводе в Сармановском районе Татарстана, находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Минздрава РТ, его доставили в БСМП Набережных Челнов. Он получил с травмы рук, ноги и грудной клетки.

Напомним, ЧП произошло на предприятии в Большое Нуркеево во время испытания установки предварительного спуска воды. Произошел взрыв, погибли два человека, пострадал еще один.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем смерть двух лиц.