Мэру Кемерова внесли представление из-за обрушения потолка в детсаду

Нарушение технологии отделочных работ при ненадлежащем контроле - такова причины обрушения потолка в детском саду "Замок детства" в столице Кузбасса.

Садик на двести мест, построенный по муниципальному контракту на средства федеральной адресной инвестиционной программы, открылся в новом микрорайоне в конце ноября прошлого года. И буквально через несколько дней, в начале декабря, в одной из групп частично обвалился потолок. К счастью, при этом никто не пострадал.

Прокуратура провела проверку и выяснилось, что слой гипсовой штукатурки на площади 3,7 квадратных метра отслоился и рухнул из-за нарушения технологии отделочных работ представителями субподрядной организации. И ей, и генподрядчику - ООО "СДС-Строй" - внесено представление.

Как сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, прокурор города Кемерова внес представление его главе Илье Середюку за отсутствие надлежащего контроля выполнения работ со стороны муниципального предприятия "ГорУКС". Компанию-генподрядчика обязали устранить выявленные нарушения Градостроительного кодекса РФ. Процесс - на контроле у прокуратуры.

Надзорное ведомство контролирует и проведение процессуальной проверки, которую в рамках расследования уголовного дела продолжают сотрудники Следственного комитета. Также внесено представление начальнику городского управления образования, поскольку в муниципальном садике не были созданы безопасные условия обучения и воспитания детей. Сейчас дефекты устранены, и дошкольное учреждение возобновило работу.