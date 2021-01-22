В Кузбассе нашли третьего погибшего при обрушении шахты

Новости

Google пригрозил Австралии отключением интернет-поиска 07:31
В Макао выявлен первый за полгода случай заражения коронавирусом 07:30
Парламент Нидерландов одобрил введение комендантского часа 07:30
В Таиланде предложили организовать для путешественников туры с вакцинацией 06:43
В пятницу в Москве потеплеет до +1 градуса 06:33
Начальника хабаровского подразделения МЧС осудили на 9,5 лет за взятки 06:08
В Кузбассе два горняка погибли при обрушении шахты 05:51
В Новой Зеландии запустят новую программу выкупа оружия у населения 05:51
Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2 05:43
В Пентагоне прокомментировали возможность продления ДСНВ 05:35
Не менее восьми человек стали жертвами взрыва на юго-западе Индии 05:30
В США выразили беспокойство из-за южноафриканского штамма коронавируса 05:00
Авиакомпания Emirates снова будет летать в Австралию 04:50
СМИ: Правительство Японии хочет отменить Олимпиаду из-за COVID-19 04:38
Власти Малайзии вернули строгие ограничения на фоне роста случаев COVID-19 04:32
Маск пообещал $100 млн за наилучшую технологию улавливания СО2 03:58
ЕС ввел понятие "темно-красных" зон пандемии в Европе 03:52
Главный инфекционист США сообщил о выходе страны на плато по COVID-19 03:40
Республиканцы предложили начать процесс импичмента Трампу в сенате в феврале 03:06
Байден обошел Трампа по количеству телезрителей во время инаугурации 02:50
Конгресс США разрешил Ллойду Остину занять пост главы Пентагона 02:40
В Мексике выросла смертность от коронавируса 02:35
Постер: названа дата премьеры трейлера фильма "Годзилла против Конга" 02:35
Ученые обнаружили на Тайване подводное логово древнего гигантского червя 02:20
Португалия приостановят авиасообщение с Британией из-за коронавируса 02:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 07:05
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе нашли третьего погибшего при обрушении шахты

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Тело еще одного рабочего было обнаружено под завалами в обрушившейся шахте на территории Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области. Сейчас ведутся работы по поднятию тела на поверхность. Ранее сообщалось о двух погибших.

В Туве при обрушении шахты погиб рабочий

Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, после трагедии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сообщение о выбросе угля и породы с повышенным газоотделением поступило этой ночью в 02.40 по местному времени. В штреке на момент обрушения находилось 44 человека, почти всех рабочих удалось эвакуировать на поверхность, однако трое шахтеров оказались заблокированы.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V"
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными