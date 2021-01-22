В Кузбассе нашли третьего погибшего при обрушении шахты

Тело еще одного рабочего было обнаружено под завалами в обрушившейся шахте на территории Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области. Сейчас ведутся работы по поднятию тела на поверхность. Ранее сообщалось о двух погибших.

Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, после трагедии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сообщение о выбросе угля и породы с повышенным газоотделением поступило этой ночью в 02.40 по местному времени. В штреке на момент обрушения находилось 44 человека, почти всех рабочих удалось эвакуировать на поверхность, однако трое шахтеров оказались заблокированы.