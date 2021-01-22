Журналистка "Российской газеты" стала победителем премии JOY

В Москве прошла церемония вручения премий JOY (Journalist Of The Year) в области недвижимости. Это, пожалуй, самый престижный и сложный журналистский конкурс страны в области недвижимости.

Премия JOY проводится Ассоциацией профессионалов рынка недвижимости (REPA - Real Estate Professionals" Association) с 2011 года. Критерии отбора серьезные, жюри до последнего не знает имени автора и издания, которое он представляет.

Топ-менеджеры строительных компаний, аналитики рынка, руководители ведущих СМИ, ориентируются только на тексты. Всего на конкурс поступило более четырехсот заявок, победителей определяли в 22 номинациях.

В этом году в спецноминации "Лучшая инфраструктура для жизни" победителем стала работа "Не дизайном единым" собственного корреспондента "Российской газеты" в Санкт-Петербурге Веры Череневой.

В своей публикации автор подняла проблемы формирования общественных пространств в малых городах.