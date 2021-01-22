На Черноморском побережье в 2020 году погибли почти 400 дельфинов

В прошлом году на Кубани специалисты зафиксировали гибель 398 черноморских дельфинов. Об этом ТАСС сообщила директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

Для сравнения: в 2019 году количество смертельных случаев составило 248, что в полтора раза ниже прошлогодних показателей, а в 2018-м (с апреля) - 86.

"Первая неделя нового года выдалась напряженной, - сообщается на странице центра "Дельфа" в Instagram. - За 8 дней - 15 погибших дельфинов. Обычно январь у нас относительно спокойный, но не в этом году".

По словам эксперта, количество выбросов дельфинов в прошлом и позапрошлом годах было примерно одинаковым по месяцам, но иногда, например, в феврале, мае и июне 2020-го существенно возрастало.

Выяснилось, что в это время от местных жителей поступали жалобы на загрязнение нефтепродуктами морской акватории от Геленджика до Тамани, что, по предварительным данным, могло оказались влияние на увеличение смертельных случаев дельфинов.

Кроме того, причиной смерти млекопитающих является рыбный промысел (они могут попасть в сети), а также инфекционные заболевания. В прошлом году специалистам "Дельфы" удалось спасти из траловых сетей восемь дельфинов, а еще четырем оказали паллиативную помощь. А в этом году в районе Геленджика зафиксирован факт гибели семи белобочек.

"По информации с сайта Marine traffic, в акватории Геленджика сейчас работает несколько траловых сейнеров, - говорится в сообщении. - Траловые сети состоят из мешков, которые буквально выскребают все живое из моря. Этот вид рыболовства наносит огромный ущерб экосистеме, китообразные и непромысловые виды рыб (например, скаты) часто становятся жертвами. По закону в случае прилова непромысловых видов водных биоресурсов рыбаки обязаны покинуть место, остановить лов на 24 часа и сообщить в Росрыболовство... Но этого, по всей видимости, не происходит".

Как отметила Татьяна Белей, вылечить тяжелобольных диких дельфинов без стационарного центра практически невозможно. Таким образом, в планах зоозащитников - создание стационара и технической базы. Еще одна мечта сотрудников центра "Дельфа" в этом году - выпустить из сочинских дельфинариев, которые содержатся там на ответственном хранении, двух незаконно отловленных особей. Их отловили в 2017 году, с тех пор животные находятся в неволе.

Как ранее писала "РГ", в Сочи создадут программу по выпуску дельфинов в дикую природу.

Напомним, черноморские афалины занесены в Красную книгу РФ, их вылов запрещен с 2002 года.

Если в Краснодарском крае вы увидите погибшего дельфина или живого с нетипичным поведением, сообщите по номеру телефона центра "Дельфа" 8-938-888-15-95.