Республиканцы предложили начать процесс импичмента Трампу в сенате в феврале

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил график подготовки к процедуре импичмента экс-президенту Дональду Трампу, который не позволит начать процесс ранее середины февраля. Об этом говорится в заявлении Макконнелла.

Он сообщил, что отослал предложения по расписанию первых стадий предстоящей процедуры лидеру демократов Чаку Шумеру и "рассчитывает продолжить обсуждение с ним", пишет РИА Новости. По словам Макконнелла, сенат, институт президентства и сам Трамп заслуживают полного и честного процесса. В своем заявлении республиканец предлагает зачитать статьи импичмента в сенате 28 января, а дни 4, 11 и 13 февраля назначить для обмена предварительными документами.

Ранее Палата представителей Конгресса США объявила, что выносит Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа шестого января. Процесс в сенате будет проходить уже задним числом, после ухода Трампа с должности, но демократы намерены довести его до конца.

Вынесение импичмента Трампу лишит его возможности вновь претендовать на пост президента США.